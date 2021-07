Vodenje Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec je v začetku julija s polnim mandatom prevzel dotedanji vršilec dolžnosti direktorja Aleksander Gungl. Še pred prevzemom začasnega položaja je bil v zavodu zaposlen kot strokovni sodelavec za javna naročila in kakovost. Po aprilski razrešitvi je nasledil dotedanjo direktorico Andrejo Raduha.

Ob imenovanju je napovedal, da se bo zavzemal za to, da bodo oskrbovanci imeli prijazno okolje ter da se bodo zaposleni zavedali, da so v zavodu zaradi stanovalcev in ne obratno. Uredili bodo tudi bivalne prostore, da bodo primerni in bodo ustrezali normativom ter standardom.

»Moja vizija je, da zavod postane primerljiv evropskim standardom. Zavzeto se že pripravljamo, da bomo v Lenartu zgradili modernejšo enoto, devet manjših hiš, kjer bo v vsaki nastanjenih do 12 uporabnikov. Moderne smernice deinstitucionalizacije namreč narekujejo, da gremo v manjše enote, ki pomenijo bolj domače, gospodinjske skupnosti, večje enote, predvsem grajske, pa se zapirajo,« so Gunglove načrte povzeli v sporočilu za javnost.

Ob tem je povedal, da se je zavod v zadnjem obdobju nekoliko skrčil, saj zaradi izbruha epidemije covida-19 niso več polno zasedeni. Število uporabnikov se sicer zmanjšuje po vsej državi, kar je po njegovem mnenju dobro, saj Slovenija na tem področju ne blesti in ima največ ljudi v tovrstnih zavodih v Evropi.

Zadnja leta je namreč trend, da se število uporabnikov zmanjšuje, država pa za njih poskrbi na boljši način. V Hrastovcu se bodo zato odslej zlasti zavzemali, da bi odpirali in gradili nove enote, kjer bodo v ospredju skupnostne storitve.