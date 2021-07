Neobičajno križišče bega voznike

Novo križišče Šestove ulice in Ceste v Rožno dolino je precej neobičajna kombinacija vodenja kolesarjev po principu krožišča in klasičnega križišča za avtomobile. Nekateri vozniki so zbegani, a križišče kljub nekaterim slabostim opravlja ključno nalogo, to je izboljšanje varnosti za kolesarje in pešce.