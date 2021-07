Kaj če bi naši genialni cepilni strategi drastično omejili dostop do cepiv in napovedali, da bodo cepljenje v kratkem prepovedali? Si predstavljate naval na cepilna mesta? V nekaj dneh bi porabili tisti milijon odmerkov, ki se nam valja po skladiščih, in se rešili četrtega vala.

Ni za kaj. Naš nasvet je, v nasprotju z vrlimi vladnimi svetovalci, brezplačen.