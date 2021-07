Janšo tudi posnema, zato se ne čudim njegovim slaboumnim izjavam in čivkom. No, no, nihče ne pravi, da sta prepotentna. »Spametovati« pač hočeta Slovence in še Evropejce povrhu. In kdo vneto kima? (Za državni denar se izplača.) Moralni teolog Ivan Štuhec: »Pokazal je, da se ne misli niti približno klanjati bruseljskim birokratom in visoki politiki. Mislim, da se je Janša iz prvega predsedovanja naučil, da bruseljski politiki niso nadljudje…« Aha. Se vam zdi, da dr. Štuhec loči med klanjanjem in dogovarjanjem ter med žaljenjem in kulturnim dialogom? Ne? Njegov seznam je že do vrha poln »enakovrednih« izjav, a nas lahko najbolj skrbi, kam je založil moralo.

Hojsovo podobo so naslikali različni mediji, iz te sklepam, da so »janšistične« lastnosti, skrite v njem, samo čakale na ugodne priložnosti, da se do konca izrazijo. Žaljiv je bil tudi kot član NSi. Kričali so, da jim blati ugled, in ga izključili. Zdaj, ko blati ugled države, so tiho in dosledno glasujejo za njegove represivne zakone in kadre. Dokaj priljubljeni Ljudmili Novak bo pri morebitni predsedniški kandidaturi gotovo škodila njena premajhna kritičnost do ravnanja nedoraslega Tonina in strankinih poslancev.

Hojs je kazal težnje po dominanci in oblasti s seganjem po visokih položajih (direktor Nova24TV) in političnih funkcijah. Za predsednika NSi ga niso izvolili, pač pa so Tonina, kar ne predstavlja posebne razlike. Oba se tudi rada igrata z orožjem. Tonin, da v Pahorjevem stilu kaže neumne selfije, Hojs pa bolj resno. Je predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki naj bi delovalo v javnem interesu, z ministrstvom za obrambo pa ima pogodbo o vojaško-civilnem sodelovanju. Njihovo strelsko društvo pridno vadi na primer z ostrostrelnimi puškami, pedagoška sekcija pa širi svojo zgodovinsko »resnico« in »domoljubno« razdvaja narod. Le kam smo prišli, da so tudi »rumeni jopiči«, neonacistični biseri, dobili status društva posebnega nacionalnega pomena (Simoniti)!

V času, ko SDS v svoji resoluciji ne svari, ampak v resnici grozi z državljansko vojno, si NSi in SDS v noveli zakona o orožju prizadevata za lažji dostop do modernega vojaškega orožja, s katerim bi opremili svojo »paravojsko«. Se moramo bati, da bodo hoteli z orožjem obdržati avtokratsko oblast tudi v prihodnjem mandatu?

Do takrat je ostalo nekaj mesecev, upam, da ne preveč groznih še zaradi korone in »popravljene« novele zakona o nalezljivih boleznih, po kateri bo vlada še naprej protizakonito omejevala človekove pravice. Hojs bo preko poslušnih še hitreje izvajal Janševe ukaze. (Oh, saj »ni« političnega vpliva na policijo!) Represija se bo stopnjevala, zlasti do protestnikov, izjeme so njihovi »biseri«, in tudi do policistov. To že zdaj ponazarja prava »butalska« analiza ravnanja policistov ob odstranitvi »biserne ogrlice«. Po Olajevih besedah (šef policije) še sledi »ugotavljanje odgovornosti« za nepravilnosti: »Enakost obravnave pred zakonom je pomemben ustavni postulat.« Seveda, gospod Olaj, ampak »vaši« ne morejo biti bolj enaki in nekaznovani za svoja kriminalna dejanja, recimo za sporno nabavo zaščitne opreme, za zadevo Trenta…, kar menda načrtujete z zamenjavo kriminalistov in s spremenjeno pristojnostjo tožilcev.

Če sem se sramovala tega, v kakšni državi živim, me zdaj postaja strah. Se odločevalci ne zavedajo, da z večjo represijo žanjejo samo večji odpor, protest in drugo samoobrambno vedenje? Ali pa ravno to hočejo.

Polona Jamnik, Bled