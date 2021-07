V naših razmerah pa bi bengalični ogenj tega njenega dejanja utegnil odvrniti pozornost od drugega, nam bližjega udejstvovanja alternativne pameti, namreč zagovarjanja Orbána. Madžarski zakon, ki je vzdignil na noge vso demokratično Evropo, je za našega alternativnega umovalca »zaščita pravice staršev« v vzgoji otrok. Katerih staršev pa? Ne tistih, ki svoje otroke vzgajajo odprto in svobodoumno, in teh je večina, temveč tiste zadrte manjšine, v katere jedru so propagandisti ostudnih filmov o abortusu. Proti večini svobodomiselnih staršev naj »zaščita staršev« vzpostavi monopol in diktaturo zadrte manjšine staršev. In to zoper mladostnice in mladostnike, ki jim pravo postopoma priznava avtonomnost: otroke že zgodaj sprašuje, ali se morajo odločiti pri razvezi staršev, pri katerem bi rajši živeli, pri 14 letih jim priznava delno odgovornost za lastna dejanja, pri 16 letih pa opolnomočenost za mnoge odločitve; v več državah v tej starosti dobijo volilno pravico.

Da je našemu premierju malo mar za mladino, seveda ni skrivnost. Z največjo vnemo je zapiral šole in jim že zdaj spet grozi z jesenskim lockdownom. Po končanem šolanju mlade čaka brezposelnost ali prekarno delo. Večinoma stanujejo še kar naprej pri starših, saj so možnosti stanovanjske osamosvojitve minimalne. In tega, kaj jim je ta vlada nakopala, se je mlada generacija začela zavedati. Tudi tega, da bo morala prav ona plačevati dolgove, tudi tiste za Janševo kupovanje glasov v parlamentu.

Svoje politično prebujenje je pokazala na referendumu. Razmerje med tistimi, ki so zavrgli vladno mahinacijo, in tistimi, ki so jo podprli, je bilo 13:2. Mladi so vnesli elan in vrnili mnogim starejšim voljo za glasovanje. Jata Janševih vran je izgubila možnost, da bi mlade »prevarila in za sonce jih osleparila«, kajti »sokoli in orli vedo, da je dan«, kot je pel Oton Župančič. Ta jata vran bo končala na smetišču zgodovine.

Božidar Debenjak, Ljubljana