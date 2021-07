Kapo načrtoval pobeg iz pripora

Začelo se je sojenje domnevni hudodelski združbi, ki se je pod vodstvom Aleša Zupančiča na veliko ukvarjala s preprodajo in tudi proizvodnjo droge. Zupančič je očitke zanikal, kaj več pa za zdaj ni povedal, češ da mu je onemogočen vpogled v sodni spis in s tem kršena pravica do obrambe.