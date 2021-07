Organizatorji dirke po Francije že nekaj časa uradno ne izpostavljajo kraljevske etape. Vedno pa se potrudijo, da je na 14. julij etapa zelo zanimiva in ena izmed odločilnih. Gre namreč za francoski nacionalni praznik. Dan Bastilije. Dan ki je bil leta 1789 povod za začetek francoske revolucije. Posledica? Ob cesti trase dirke po Franciji se zbere še večje število ljudi kot sicer.

Tako je bilo tudi danes. Izjemno vzdušje ob cesti in trasa na kateri so svoje moči lahko pokazali zgolj najboljši kolesarji letošnje dirke. »Po mojem mnenju gre za najtežji dan na letošnjem Touru. Vem, kaj nas čaka, zadnji klanec je res težak. Če bodo noge dobre, se bom boril tudi za etapno zmago,« je pred dirko dejal nosilec rumene majice Tadej Pogačar (UAE Emirates). Kolesarje je čakalo 178,4 kilometra, trije zahtevni vzponi (najprej dva prve kategorije in nato en ekstra), 4178 višinskih metrov. Vse najzahtevnejše pa se je odvilo v zadnjih 50 kilometrih etape.

Zaradi državnega praznika so bili pričakovano dodatno bojevito razpoloženi francoski kolesarji. V ubežni skupini šestih kolesarjev so bili kar štirje domačini. A v begu so bili bolj kot ne le za okras. Glavnina je imela ves čas veliko želje, da se udari tudi za etapno zmago, saj to predstavlja dodaten prestiž. Zadnjega ubežnika so ujeli 8,5 kilometra do cilja na izjemno težkem vzponu Portet.