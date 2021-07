Podjetje 2K vsako leto izbere priznano ime iz NBA, ki je oz. bi lahko zaznamoval najmočnejše košarkarsko tekmovanje na svetu. Tokrat je to za glavno različico igre postal 22-letni Ljubljančan.

Poleg trenutnega zvezdnika Dallas Mavericks so pri podjetju 2K izbrali še Kevina Duranta (Brooklyn Nets) ter dve legendi severnoameriškega tekmovanja, Kereema Abdul-Jabbarja ter Dirka Nowitzkega, ki bodo skupaj krasili drugo različico naslovnice za 75. obletnico lige NBA.

Naslednja izdaja igre bo na voljo od 10. septembra naprej.

Huge honor to be on the cover of #NBA2K22. Thanks @NBA2K! pic.twitter.com/ptIhpVNUdN