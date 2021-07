O dvobojih je poročal nemški časopis Die Welt, po njihovih zapisih pa gre za eno tekmo v zgodnji fazi v posamični konkurenci ter en dvoboj dvojic, piše AFP.

Pri posamičnem dvoboju preiskujejo vložek v višini petmestne številke po koncu prvega niza na točen končni izid, pri dvojicah pa gre za velika vplačila na poraz favoriziranega para, ki je dobil prvi niz, dodaja AFP.

Opozorila enota za teniško integriteto prejme zaradi morebitnih dogovarjanj izidov, lahko pa tudi za nepravilno določanje kvot, opozorila glede zdravstvenega stanja igralcev od dobro obveščenih virov ter ostale osebne okoliščine.

»Vsako opozorilo, prijavljeno ITIA, se zabeleži, oceni in spremlja kot pokazatelj, da se je morda zgodilo kaj neprimernega,« je dejal tiskovni predstavnik ITIA.

»Pomembno je omeniti, da opozorilo samo po sebi ni dokaz o dogovarjanju izidov. Kadar analiza opozorila o tekmi kaže na sumljivo dejavnost, ITIA izvede popolno in zaupno preiskavo,« so še zapisali pri ITIA.

ITIA je dejala, da ne more zagotoviti več podrobnosti o tekmah, ki jih preiskujejo. »Celovitost in integriteta tega športa sta izjemnega pomena za vse v Wimbledonu,« je dejal predstavnik All England Cluba, kjer sta v posamičnih konkurencah turnir osvojila Srb Novak Đoković in Avstralka Ashleigh Barty.

»Še naprej vlagamo v dodatne ukrepe, ki podpirajo delovanje integritete med prvenstvom in tesno sodelujemo z ITIA tako na turnirju kot skozi vse leto,« so še dodali iz Wimbledona.

Letos na OP Francije ali februarja na OP Avstralije ni prišlo do nobenega opozorila, je pa ITIA argentinskega igralca Franca Feitta aprila kaznovala z dosmrtno prepovedjo ukvarjanja s tenisom, saj je priznal vpletenost v devet dvobojev, na katerih je v zadnjih štirih letih prirejal izide.