Po pisanju britanskega The Guardian, naj bi na dobrodelnem koncertu nastopili tudi pevke in pevci Billie Eilish, Shawn Mendes, Lizzo, Andrea Bocelli, Ricky Martin, Lorde, Doja Cat, Keith Urban, Usher, HER in Femi Kuti ter kultni skupini Duran Duran in Metallica.

Koncert pod naslovom Global Citizen Live bo potekal na različnih lokacijah, od Centralnega parka v New Yorku, zelenice Champ-de-Mars ob Eifflovem stolpu, do drugih prizorišč v Londonu, Los Angelesu, Lagosu, Sydneyu, Rio de Janeiru in Seulu.

Z zbranimi sredstvi bodo pomagali vladam in podjetjem po vsem svetu pri izpolnjevanju njihovih obljub, vključno z donacijo milijarde odmerkov cepiva za covid-19, šest milijard dolarjev za odpravo lakote in 400 milijonov dolarjev za izobraževalne programe.

Med politiki, ki podpirajo kampanjo, so francoski predsednik Emmanuel Macron, nemška kanclerka Angela Merkel, italijanski premier Mario Draghi in predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, piše The Guardian.

Prireditev bo sledila uspešnemu dobrodelnemu koncertu Global Citizen v letu 2020, One World: Together at Home, na katerem so zbrali 127 milijonov dolarjev.