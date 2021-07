Elektrarna zajema okoli 45 hektarjev površine in jo sestavlja 122.000 plošč na vodnem zajetju Tenegh. Te bodo proizvajale dovolj elektrike za delovanje petih čistilnih naprav vodnega zajetja, poroča AFP.

Kot zatrjujejo v podjetju Sembcorp Industries in tamkajšnji nacionalni agenciji za vode PUB, bo nova elektrarna proizvedla do 60 megavatov energije in bo omogočilo zmanjšanje emisij, primerljivo z odstranitvijo 7000 avtomobilov s cest.

Družba Sembcorp je elektrarno zgradila s podporo omenjene agencije.

Singapur je sončno elektrarno zgradil tudi v ožini Johor, ki ločuje omenjeno otoško državi in Malezijo. Nekaj sončnih elektrarn je zgradila tudi na kopnem. .