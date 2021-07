Na območju četrtega največjega jezera v Švici, Luzernskega ali v nemščini Vierwaldstadtskega jezera, so po več dneh neurij v torek zvečer razglasili peto oziroma najvišjo stopnjo nevarnosti, saj je grozilo, da bo voda prestopila. Vse ladijske prevoze na jezeru so ustavili.

Podobno napete so razmere na več drugih jezerih v Švici, promet pa je ustavljen tudi na reki Ren pri Baslu. Hidrologi poleg tega napovedujejo, da posebej na severni strani Alp še vse do petka grozijo večje količine padavin. Preglavice vreme med drugim povzroča turistom, saj so jih v več kampih v bližini jezer že pozvali, naj odidejo in se, če je mogoče, vrnejo konec tedna.

Iz več delov Nemčije so medtem ponoči poročali o poplavah in številnih nesrečah, ki sta jih povzročala dež in veter. Gasilci so imeli polne roke dela. Na Saškem v kraju Jöhstadt je narasla reka odnesla nekega moškega, ki ga doslej še niso uspeli najti. Ponekod na Bavarskem so v torek zvečer razglasili stanje elementarne nesreče, zaradi preobremenjenosti občasno ni delovala telefonska številka 112.