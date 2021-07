Nekaj časa sta bila člana zasedbe tudi Roman Medvešček in Peter Gruden. Njihove bolj znani pesmi sta še Nad tvojim srcem sije sonce in Vrnitev. Sprva so delovali kot spremljevalna skupina Zvoneta Bukovca, ki je pri enaintridesetih leta 1983 nesrečno preminil. Pred epidemijo so se celo ponovno zbrali za nekaj nastopov, enega javnega v Trzinu in nekaj zasebnih.

Tomaž Kozlevčar, od leta 1988 član New Swing Quarteta in do leta 2011 umetniški vodja skupine Perpetuum Jazzile, ima za seboj že blizu 600 glasbenih del. Večinoma je ustvarjal glasbo in aranžmaje, Ljubezen iz šolskih dni je eno redkih besedil, ki jih je napisal. Zgodilo se je po naključju. Prijatelj sošolca, žal je njegovo ime pozabil, ga je nagovoril, da na njegov tekst napiše glasbo. »Sedel sem v ljubljanskem lokalu Zlata ladjica, premleval prineseni zapis in mu dodajal melodijo. Vendar se mi je zdel preveč temačen, prekratek, pred refrenom ga je nekako zmanjkalo. Še zdaj se ga spomnim: 'Zbudil sem se zaspan, pregnan iz sladkih sanj, groznih mi spak nebroj skalilo je pokoj. Hrup in trušč iz mesta, ta dolga siva cesta, zagledal sonce sem svetlo, žareče nad zemljo.' In potem refren… Že takoj v Zlati ladjici sem spremenil besedilo in napisal polovico melodije.«

šolskih dni