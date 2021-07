Hrvaška policija je danes prav tako objavila, da so v sodelovanju z Uskokom prijeli pet oseb na območjih Dubrovnika, Zagreba in Reke.

Policisti so davi prijeli Šegota in preiskali njegovo stanovanje v Dubrovniku. Peljejo ga proti Zagrebu, kjer bodo prav tako preiskali njegov dom, je za regionalno televizijo N1 potrdil odvetnik prijetega Vladimir Terešak. Kot je dodal, poteka preiskava pisarn v podjetju mestna pokopališča Zagreb, ki je podružnica javnega mestnega podjetja Zagrebački holding, a se to ne nanaša na Šegoto, saj ta ni več direktor v tem podjetju.

Policisti naj bi preiskovali pisarno pomočnika za pravne posle Draga Pleša, je poročala hrvaška komercialna televizija RTL na svoji spletni strani, ki je tudi prva objavila novico o novih aretacijah nekdanjih Bandićevih sodelavcev. Dodaja, da Pleša danes ni prišel v službo, zato RTL ugiba, da so verjetno prijeli tudi njega.

Med prijetimi so domnevno tudi zaposleni v zemljiškoknjižnem oddelku enega od sodišč, ki jih sumijo podkupovanja, piše Večernji list na svoji spletni strani.

Proti Bandiću in vrsti njegovih sodelavcev so v preteklih letih sprožili več pravosodnih postopkov zaradi domnevne korupcije. Nekateri postopki proti bivšim Bandićevim sodelavcem se nadaljujejo tudi po smrti dolgoletnega župana.