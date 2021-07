V Avstraliji so danes znova potrdili večje število novih okužb z novim koronavirusom. V Sydneyju, kjer prebiva približno pet milijonov ljudi so v zadnjih 24 urah potrdili 97 novih okužb, dan prej 89. Okužbe naraščajo kljub zaprtju, s katerim se oblasti trudijo obvladati razmere in omejiti širjenje virusa.

»Ni mi všeč da moram to reči, vendar moramo zaprtje podaljšati za vsaj dva tedna,« je dejala premierka Berejiklian, ki je prav tako potrdila, da bodo oblasti razmislile o uvedbi strožjih ukrepov, če se razmere ne bodo izboljšale.

Prebivalci Sydneyja trenutno ne smejo zapustiti domov, izjema velja za nakupovanje, obisk zdravnika in rekreacijo. Zaprte so šole in oblasti prebivalce spodbujajo, da ostanejo doma.

Avstralija je bila doslej zelo uspešna pri preprečevanju širjenja virusa med prebivalci. Vendar je v celoti cepljenih le deset odstotkov prebivalcev, kar je ena najnižjih stopenj med razvitimi državami.

V Sydneyju so od sredine junija skupno potrdili 864 novih okužb, 20 bolnikov s covidom-19 potrebuje intenzivno nego, umrla sta dva covidna bolnika.

V Avstraliji, ki ima približno 25 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili okoli 31.000 okužb in 912 smrti zaradi covida-19. Avstralske državne meje so zaprte od marca in se najverjetneje ne bodo odprle pred koncem leta.