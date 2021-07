Šport je res poln čustev, saj je navsezadnje to čar in bržkone eden poglavitnih razlogov, da je tako priljubljen. Toda kje je meja in do kod je še okusno v športno soočenje, komentiranje, novinarsko poročanje vmešavati, denimo, vojaško izrazoslovje. se sprašuje Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Vzemimo nekaj cvetk zadnjega časa: naši športniki so nasprotnika nekajkrat »spravili na kolena«, tudi »razbili« so ga in svet je »občutil njihovo moč«. Na drugi strani je torej nekdo, če prevedemo, ki ga je treba pokončati, ga osramotiti, žaliti…

Takšen pristop ter izbor fraz in besed ni samo slovenska značilnost. V tem pogledu so, naj spomnimo, posebej zloglasna nogometna srečanja med Anglijo in Nemčijo, ko zlasti angleški rumeni tisk tako rekoč podoživlja drugo svetovno vojno – Nemci takrat postanejo »krauts« (kar bi nemara še najduhoviteje prevedli kot »zeljnate glave«), ne manjka namigov o spopadu z Jerryji ali Fritzi, kakor so nemške soldate poimenovali britanski vojski.

Toda za takšne primere niti ni treba potovati tako daleč. V balkanskem kotlu vsake toliko zavre, kar se hitro pozna v športu – po televiziji in na igrišču. Kako daleč lahko gredo čustva, kaže znani primer iz devetdesetih, ko sta se v bazenu srečali vaterpolski reprezentanci Srbije in Hrvaške. Hrvati so bili tedaj boljši, hrvaški televizijski komentator se je povsem vživel in v nekem trenutku že tako napete tekme izstrelil: »Ovo jim je za Vukovar!« (To jim je za Vukovar). Vse travme vojne so poročevalcu v tistem trenutku privrele na dan.

Balkanski kotel se je od takrat ohlajal, toda daleč od tega, da se je dokončno ohladil.

To je samo nekaj primerov iz sveta, v katerem živimo.

O slovenskem športnem poročanju bi sicer težko rekli, da se je kuhalo v takšni mineštri, toda vseeno je zaslediti ščepec ali dva vojaškega žargona, ki nekoliko občutljivejše uho utegne zmotiti. Besede, izbor, ostrina ali milina navsezadnje določajo vzdušje in posredno ali neposredno vplivajo na doživljanje dogodka.

Ko smo o izkušnjah in pogledih pri vprašanju jezika v športnih prenosih in novinarstvu povprašali Igorja E. Berganta, ki danes vodi Odmeve na TV Slovenija, nekoč pa je bil komentator in cenjeni športni novinar, je misel zapeljal v nadvse zanimivo smer: »Gre za temo, ki me spremlja tako rekoč vse življenje,« je začel. »Globoko v prejšnjem tisočletju sem kot 'demonstrator' pri predmetu Sociologija športa na Fakulteti za šport imel čast sodelovati s profesorjem Krešimirjem Petrovićem, in sicer prav pri temi vojaškega in strojnega besednjaka v športnem poročanju. Izhodiščna teza pokojnega profesorja – in ne samo njega – je bila, da gre za eno izmed pojavnih oblik nasilja v športu. Morda je (bila) taka ocena preostra, kot izhodišče raziskav pa je bila zagotovo dovolj provokativna.«

Bergant sicer meni, da je problem besednjaka športnega novinarstva star približno toliko, kot je športno novinarstvo, in nikakor ni slovenska posebnost. »Vzrokov je več, vključno s tradicionalno militarizacijo športa, še bolj pa gre za pomanjkanje znanja in odnosa do jezika. Oziroma drugače: športne novinarke in novinarji preprosto premalo berejo literaturo. K jezikovno dobremu športnemu prenosu zagotovo bistveno bolj kot listanje časopisov prispeva Ivan Cankar (čeprav ni bil kdo ve kako navdušen športnik, še manj pa je športno živel).«

