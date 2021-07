Kot so sporočili iz Turizma Bled, so gostje na Bledu junija ustvarili 40.818 nočitev, medtem ko je bilo v šestem lanskem mesecu nočitev 24.209. Vseeno so letošnje številke povsem neprimerljive s predkoronskim letom 2019, ko so junija gostje na Bledu ustvarili 142.000 nočitev. Kljub temu so turistični delavci z letošnjim junijem zadovoljni.

Največ nočitev, in sicer 11.979 oziroma skoraj 30 odstotkov, so ustvarili slovenski gostje. Sledijo Nemci s 7217 oziroma 18 odstotki nočitev. Madžari so ustvarili 4644 nočitev, sledijo Čehi in Avstrijci s po nekaj več kot 2000 nočitvami. Poljaki so ustvarili 1990, Srbi 1249, Američani pa 1004 nočitve. Največjo rast Bled beleži med gosti s Poljske, ki so junija lani opravili 83 nočitev. Velik porast beležijo pri gostih iz Srbije in ZDA.

Kot je predstavnica Turizma Bled Romana Purkart pojasnila za STA, jim julija glede na prve rezultate in napovedi kaže še bolje. Prihajajo Nizozemci in še več Nemcev. Kapacitete se tako polnijo.