Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na zahodu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam od jugozahoda nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, drugod spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, vročina bo popustila.

Napoved vpliva vremena na počutje: V sredo bo vremenska obremenitev slabela, le občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.