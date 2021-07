Samohvalna vlada

Vlada, ki se pri proslavah strahopetno (izrazoslovje te vlade) z ograjami in s policijo zaščiti pred ljudstvom, nima nobenega vzroka, da se hvali z vsiljeno brošuro. Njihove predhodnike v predvojni Jugoslaviji je policija preganjala, saj so bili zunaj zakona in so svoje srečanje organizirali naskrivaj na Čebinah, kjer so imeli leta 1937 ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije, katere član je pozneje postal tudi trenutni predsednik vlade. Manj sramotno za Slovenijo bi bilo, če bi vlada svoje proslave organizirala naskrivaj (Čebine so še proste), namesto da se pred vsem svetom blamira zaradi zaščitnih kovinskih ograj in kordonom policije.