Nogometaši slovenskega prvaka Mure so z odliko opravili delo v prvem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov. V odličnem vzdušju na sicer ne povsem polnem domačem stadionu Fazanerija so s kar 5:0 (2:0), po golih Bobičanca (25. minuta), Koutra (45.), Klepača (55., 87.) in Kousa (64.), premagali predstavnika Severne Makedonije Škendijo iz Tetova. Murskosoboški nogometaši so v drugi krog kvalifikacij tako napredovali s skupnim izidom 6:0, saj so z 1:0 zmagali že na prvi tekmi v gosteh.

Strelec takratnega edinega gola Luka Bobičanec je bil glavni junak tudi tokrat. Najprej je v 25. minuti po lepem preigravanju in strelu s 15 metrov po tleh dosegel zadetek za vodstvo Mure z 1:0, v 42. minuti pa je premeteno malce tudi izsilil prekršek za drugi rumeni in posledično rdeči karton slovaškega nogometaša v dresu Škendije Jana Krivaka. Po izključitvi so bili gostje nekaj časa v šoku, kar so gostitelji s pridom izkoristili in še v sodniškem podaljšku prvega polčasa po novem lepem golu »pod prečko« Nina Koutra dokončno odločili potnika v drugi krog. V drugem polčasu je bilo namreč edino vprašanje le, koliko golov bo še dosegla Mura, ki jo kot naslednja prepreka čaka boljši iz dvoboja med bolgarskim Ludogorcem in beloruskim Šahtarjem iz Soligorska.