Kako med angleškimi nogometnimi navijači najlažje odkriješ rasiste, ki jih ni malo? Po njihovih odzivih na tri enajstmetrovke, ki so jih zgrešili trije mladi, premalo izkušeni člani po prvem polčasu finala evropskega prvenstva vse bolj nervozne angleške reprezentance. Rasistov niso zanimale njihova mladost, neizkušenost in živčnost. Krivdo za zgrešene enajstmetrovke, ki so stari sovražnik, za mnoge prekletstvo Angležev že desetletja, so videli v barvi njihove kože. V njihovi temni polti. Izjemno nadarjeni mladi igralci Marcus Rashford, Bukayo Saka in Jadon Sancho so v očeh rasistov krivi za poraz, ker so temnopolti.

Beli fantje so zadeli enajstmetrovke

Če ne bi zgrešili enajstmetrovk, tak je primitiven črno-beli svet rasistov med angleškimi navijači, in bi Anglija prvič osvojila naslov evropskih prvakov, bi začasno, do naslednje priložnosti, prikrili rasizem, se pridružili normalnim navijačem in jih častili kot angleške heroje. Malokdo je bil presenečen, ko so družbena omrežja že v prvih minutah po porazu preplavili rasistični izpadi proti trojici temnopoltih igralcev, ki so se spremenili v plaz na tisoče rasističnih umazanij.

Samooklicani desničarski komik Andrew Lawrence je začel vrsto tvitov z norčevanjem iz Rashfordove kampanje za brezplačna kosila revnim šolarjem. »Raje bi videl, da bi vadil streljanje enajstmetrovk in da bi bili otroci lačni,« je zapisal in dodal: »Enakost, raznolikost in posrane enajstmetrovke.« Na kritike se je odzval najprej s tvitom: »Vse, kar sem hotel reči, je, da so beli fantje dosegli zadetke,« potem pa: »Razumem, zakaj je to užalilo veliko ljudi, in se opravičujem, ker so črni fantje tako slabi pri streljanju enajstmetrovk.«

Te in na stotine veliko bolj ogabnih rasističnih objav na družbenih omrežjih so sprožile protiplaz obsodb. Triindvajsetletni Marcus Rashford, čigar podobo na zidu v Manchestru so neznanci dan po tekmi popisali z rasističnimi grafiti (zdaj že izbrisanimi), je dobil že več kot tri milijone izrazov podpore za objavo, v kateri je napisal, da se počuti, kot bi z zgrešeno enajstmetrovko vse pustil na cedilu, vendar dodal, da »se ne bo nikoli opravičil za to, kdo je«.