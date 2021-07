Dogajanje ne odmeva le v Teksasu, ampak na nacionalni ravni, zlasti zaradi spreminjanja volilne zakonodaje. Republikanci skušajo enako storiti tudi v vrsti drugih zveznih držav in pravijo, da hočejo poskrbeti, da ne bo nepravilnosti, kakršne so se po njihovem dogajale lani, demokrati pa jih obtožujejo poskusov oženja volilne pravice. Njihov vodja v zveznem senatu Chuck Schumer, ki je enako kot podpredsednica ZDA Kamala Harris pohvalil odhod poslancev iz Teksasa, pravi, da bo poskusil še enkrat skozi postopek spraviti novo zvezno volilno zakonodajo, ki so jo pripravili demokrati in ki širi volilne pravice, a zanjo nimajo dovolj glasov podpore v senatu.

Predlog teksaškega zakona med drugim prepoveduje glasovanje iz vozil, kot se je dogajalo med epidemijo, in volišča, kjer je mogoče oddati glas 24 ur na dan. Dodaja zahteve glede izkaza istovetnosti volilca pri glasovanju po pošti ter daje več pooblastil opazovalcem na voliščih.

V preteklosti se je že dogajalo, da so poslanci ene od strank zapustili zvezno državo in tako izvedli svojevrstno obstrukcijo. Guverner Abbott pa je dejal, da so demokrati opustili svoje dolžnosti in da jih bo dal aretirati, ko se vrnejo v Teksas, in zapreti v poslopje državnega Kapitola, »dokler ne opravijo svoje dolžnosti«. agencije