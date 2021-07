V Južnoafriški republiki so priča enemu največjih valov nasilja in plenjenja v zadnjih desetletjih, potem ko so se demonstracije zaradi zaprtja nekdanjega predsednika države Jacoba Zume in nezadovoljstva z ekonomskim stanjem v državi iz protestov sprevrgle v nemire in ropanje, zaradi česar so oblasti v podporo policiji vpoklicale 2500 vojakov. Najmanj 45 ljudi je po navedbah agencije Associated Press do včeraj izgubilo življenje, izrednih razmer pa niso razglasili.

Za zdaj je dogajanje osredotočeno na dve najštevilčnejši od devetih provinc v 60-milijonski državi. Prva je najmanjša, a najštevilčnejša Guateng, pod katero sodita tudi Pretoria, kjer je sedež vlade, ter največje mesto Johannesburg. Tam so do včeraj našteli 19 žrtev, med temi jih je deset umrlo v stampedu med plenjenjem nakupovalnega središča v Sowetu. Druga provinca z nemiri je na vzhodu države ležeči KwaZulu Natal s pristaniščem Durban, ki je ekonomska žila južnoafriškega uvoza in izvoza. Tam so našteli 26 žrtev, tudi mnoge od teh so umrle v stampedih ob ropanju trgovin, so navedle oblasti v provinci. V obeh provincah so aretirali približno 800 ljudi.