Mladi slovenski atleti so na evropskem prvenstvu do 23 let v Talinu osvojili komplet kolajn. Kristjan Čeh je prepričljivo postal evropski prvak v metu diska, Klara Lukan je bila v teku na 5000 m podprvakinja, Tia Apostolovski pa je v skoku v višino zasedla tretje mesto. Slovenska odprava je bila najuspešnejša do zdaj, potem ko je nadgradila uspeh izpred šestih let, ko je prav tako v Talinu osvojila zlato in dve bronasti kolajni.

Pohvale tudi štafeti 4x400 m Vodja uspešne odprave je bil Albert Šoba, ki v novem mandatu predsednika Atletske zveze Slovenije Romana Dobnikarja opravlja tudi funkcijo predsednika strokovnega sveta. »Pred štirimi leti sem bil vodja reprezentance, ki je v Keniji tekmovala na svetovnem prvenstvu mlajših mladincev. Tedaj smo dosegli kar 15 uvrstitev med najboljših 16 na svetu in jasno je bilo, da imamo sijajno mlado generacijo, katere osrčje je letos tekmovalo v Estoniji. Poleg osvojenih kolajn bi posebej pohvalil slovensko štafeto 4x400 m, ki je izboljšala državni rekord, v finalu pa bi se lahko obrnilo tudi drugače, da bi namesto petega mesta osvojili kolajno. Posebno pohvalo si zasluži tudi Filip Jakob Demšar, ki je poleg uspešnih nastopov v svoji disciplini na 110 m ovire v kvalifikacijah tekmoval tudi v štafeti 4x400 m ter pripomogel k uvrstitvi v finale,« je povzel dogajanje Albert Šoba. Šef slovenske stroke je hkrati opozoril, da ima vodstvo slovenske atletike v prihodnosti precejšen izziv: »Ta generacija atletov in atletinj nesporno kaže svoj talent, ki pa ni dovolj za doseganje vidnih rezultatov v globalni konkurenci. Za takšen preboj morajo biti športniki profesionalci. Naša naloga je, da jim omogočimo dobre pogoje.« Roman Dobnikar je dopolnil, da imajo vsi atleti podpisane pogodbe z atletsko zvezo, ki jim omogočajo prehode med razredi. »Z izpolnitvijo bodisi olimpijskih norm bodisi z uspehi na prvenstvih lahko preskočijo razred, zato bodo nagrajeni z višjimi finančnimi sredstvi,« obljublja predsednik.

Tudi Stahl bo enkrat padel »Naj sem si še tako prizadeval, da bi pozabil na vlogo favorita, sem čutil pritisk na vsakem koraku. Kvalifikacijski nastop mi je dobro uspel, v finalu pa sem si želel boljšega nastopa. Kljub temu sem zadovoljen tako z ubranitvijo naslova kot tudi novim rekordom prvenstev,« je strnil vtis Kristjan Čeh, ki je v tej sezoni vzel skalp vsem najboljšim metalcem diska, z izjemno Daniela Stahla. »Tudi ko sem na tekmi vrgel disk prek 70 metrov, ni bilo dovolj, da bi ga premagal. A s tem se ne obremenjujem. Moja naloga je, da dobro opravim svoje delo, nekoč bo padel tudi Stahl,« odgovarja Ptujčan. »Zadovoljna sem, da sem na največji tekmi skočila najvišje v sezoni ter osvojila kolajno. Tri tekmice so imele izpolnjeno olimpijsko normo, kar kaže na to, da je bila konkurenca zelo močna,« je ponosna Lia Apostolovski. »Prvo polovico tekme sem varčevala moči v skupini, zadnjih 2500 m pa sem pospešila. Želela sem se znebiti tekmic, kar mi je tudi uspelo. Z izjemo Italijanke Nadie Battocletti, ki v tej sezoni tekmuje odlično in je ohranila dovolj moči, da me je v finišu prehitela. Zelo sem zadovoljna tako s taktiko kot z uvrstitvijo,« je po že tretji kolajni na velikih prvenstvih povedala Klara Lukan.

Vrhunec bo olimpijski nastop Kristjan Čeh bo v naslednjih tednih glavni slovenski up v boju za novo atletsko kolajno na olimpijskih igrah, ki so jo v preteklosti Sloveniji priborili Brigita Bukovec (Atlanta 1996), Jolanda Čeplak (Atene 2004) in Primož Kozmus (Peking 2008 in London 2012). »To bodo moje prve olimpijske igre. Moj osnovni cilj bo uvrstitev v finale, večjih bremen pa si ne bi nalagal. Seveda se bom potrudil po najboljših močeh,« odgovarja Čeh. Izmed trojice atletov, ki so se iz Talina vrnili s kolajnami, bo v Tokiu nastopila tudi Klara Lukan. »Zelo sem bila vesela, ko sem prejela vabilo za nastop na Japonskem. Nastopiti med najboljšimi 42 atletinjami na 5000 metrov je zame velika čast. Tekmovala bom sproščeno,« je nasmejana Klara Lukan. Lia Apostolovski pa pravi: »Olimpijska norma je bila letos zame previsoka. Upam, da bo čez tri leta v Parizu drugače. Sezone še ni konec, saj bom skušala v drugem delu doseči še kakšen dober rezultat.«