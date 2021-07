Mislim svoje mesto: Jonatan na obisku

Čeravno se nimam za posebej predano častilko morja, sploh pa ne hrvaškega, se je, ko je do mojih ušes priplaval zvok vreščanja galebov, vse zgodilo samo od sebe: njihovemu oglašanju se je pridružila melodija Oliverja Dragojevića, vsemu skupaj pa vonj po ocvrtih lignjih iz dalmatinske konobe. Stala sem na pločniku soseske stanovanjskih hiš v Šiški in zrla tja, od koder je vrišč prihajal: galebi so si gnezdo izvolili splesti na edini malce višji stavbi daleč okoli. Spreletavali so se nad strehami – in nad nami, ki smo si jih ogledovali od spodaj, češ, kaj nam pa morete.