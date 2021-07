»Če bi v pol leta prišlo do odločitve o širitvi, bi bil to velik uspeh,« je o možnosti, da bi se članice schengenskega območja strinjale, da medse sprejmejo Hrvaško pa tudi Bolgarijo in Romunijo, dejal slovenski notranji minister Aleš Hojs. Toda tudi sam se zaveda, da težko kar koli napove ali obljubi. Zato namerava na četrtkovem neformalnem srečanju notranjih ministrov na Brdu pri Kranju najprej preveriti, kaj menijo njegovi kolegi iz drugih evropskih držav.

Kompleksno politično vprašanje Možnosti za širitev schengenskega območja na Hrvaško so v obdobju slovenskega predsedovanja Svetu EU relativno majhne. Hrvaška naj bi sicer že odpravila zadnje pripombe iz evalvacije njene pripravljenosti na vstop v schengensko območje, toda pri vprašanju širitve gre na koncu za politično odločitev, ki jo morajo članice schengenskega prostora sprejeti soglasno. V politični matematiki je trenutno še veliko odprtih vprašanj, ki se jih zavedajo tudi na slovenskem notranjem ministrstvu. Po neuradnih ocenah bodo vse tri kandidatke v schengenski prostor lahko vstopile istočasno. Ker bodo imeli v Franciji in Nemčiji v kratkem volitve, se na notranjem ministrstvu postavlja vprašanje, ali bodo vprašanja schengenskega območja v teh državah sploh hoteli načenjati v času slovenskega predsedovanja. Predvsem Francija naj bi imela zaradi terorističnih groženj iz preteklih let na splošno veliko zadržkov do širitve schengenskega območja, sploh pred sprejemom novega schengenskega zakonika, ki bo natančneje določil pravila prehajanja evropskih meja brez nadzora znotraj območja. Nekatere države pa naj bi imele zadržke do širitve schengenskega prostora na Bolgarijo in Romunijo zaradi dilem o učinkovitosti boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu v teh dveh državah. Za nameček šest držav schengenskega prostora že vse od leta 2015 vztraja pri nadzoru notranjih meja, čeprav ta ne bi smel trajati več kot dve leti. Slednje ni najboljša popotnica za širitev schengenskega območja. Za premike na tem področju se zdi ključen sprejem schengenskega zakonika, na slovenskem notranjem ministrstvu pa si želijo, da bi notranji ministri držav članic že v četrtek izrazili svoja ključna stališča, da bi ga lažje pripravili.