»Restart turneja udarnega prebujanja glasbene scene pri nas ni samo stvar kulture in zabave. Gre hkrati za občutek, da se vesolje še ni skrčilo na našo dnevno sobo. Tu motiv iščemo tudi Pankrti,« je dogodek komentiral frontmen Pankrtov (na fotografiji) Peter Lovšin, ki se mu bodo na turneji po desetih slovenskih mestih pridružili še Jan Plestenjak, Gibonni, Nina Pušlar, Umek, Mi2, Parni valjak, Senidah, Saša Avsenik, Dan D, Tony Cetinski, Vlado Kreslin in drugi. Plestenjak, ki obljublja, da bo spet zaživela »energija, ki smo jo tako pogrešali«, bo denimo nastopil v petih mestih, skupno pa se bo na turneji v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju in v Lendavi zvrstilo kar 58 koncertov. Več o programu in cenah vstopnic lahko izveste na spletnem naslovu www.restarttour.si.