Hotel je pred dvema letoma kupil kriptomilijonar Damian Merlak, upravlja pa ga turistično podjetje Alpinia. Kot je pred kratkim na novinarski konferenci povedala namestnica direktorja Natalija Šahraj, ima prenovljeni hotel 69 sob, konferenčno dvorano, restavracijo in center dobrega počutja. »Imeli smo namen hotel samo obnoviti brez zahtevnejših posegov, vendar so statiki ugotovili, da je potrebna temeljita prenova. To je naložbo precej podražilo. Objekt smo protipotresno ojačali s kovinsko konstrukcijo, pri čemer pa smo dobili prostor za balkone. Obnovili smo tudi celotno notranjost hotela, zamenjali okna, obnovili kuhinjo, restavracijo in pohištvo,« našteva. Dodaja še, da je hotel opremljen v znamenju štirih srčnih mož, prvopristopnikov na Triglav, nad spomenikom katerih stoji.