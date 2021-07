48-letni Štefan Mavri je danes sedel na zatožno klop novogoriškega sodišča pod obtožbo najhujšega zločina, za katerega mu grozi do 30 let zaporne kazni. V prvi polovici letošnjega marca naj bi s topim delom sekire umoril prijatelja Petra Mohoriča, čigar truplo so našli 15. marca v njegovem stanovanju. Oba naj bi bila opita. Umora ni priznal, tragična zgodba pa ima zanimivo ozadje, saj je bil prav Mavri tri mesce prej tudi sam žrtev nasilnega kaznivega dejanja.

Najprej žrtev sam

11. decembra lani se je nad Štefana Mavrija namreč spravil sin njegove partnerice, 27-letni Idrijčan Danjel Peternelj. »Dal sem mu eno vzgojno s palico po glavi, ker me ni hotel poslušati,« je nedavno tega na sodišču dejal Peternelj. Sodijo mu zaradi poskusa uboja. Dogajalo se je v kurilnici hiše v Idriji, v kateri živijo Peterneljeva babica, mama in njen partner, Štefan Mavri. Peternelj se je zagovarjal, da niso zmogli urediti kurjave, da je babico zeblo in da je za to okrivil prav Mavrija ter ga usekal po glavi z ročajem sekire (kovinski del se je k sreči snel…). Kot rečeno, sojenje Peternelju še poteka.

Le tri mesece kasneje je Idrijo pretresel nov, tokrat še hujši zločin. 15. marca so policisti v stanovanju našli truplo 55-letnega Petra Mohoriča. Zločina so osumili prav Štefana Mavrija in tri dni kasneje so 48-letnika že prijeli. Kot so takrat pojasnili policisti, je nesrečni Mohorič umrl zaradi hudih poškodb glave, povzročene naj bi bile s topim delom sekire. Umrl naj bi štiri do šest dni pred najdbo trupla. Kriminalisti so morilsko orodje našli v stanovanju, ugotovili, da sta se Mohorič in Mavri družila že prej, in pri osumljenem opravili hišno preiskavo ter zasegli še več dokazov. Tožilstvo je kmalu vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja umora, danes pa je stekel predobravnavni narok.