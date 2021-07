V organizaciji zavoda Jazz Cerkno bo med četrtkom in soboto že šestindvajsetič potekal Jazz Cerkno, sicer butični festival v lokalnem okolju, a z izjemnim odmevom tudi v mednarodnem prostoru. Za to je nedvomno odgovoren in zaslužen programski odbor, ki ga sestavljajo Simon Kenda, Mario Batelić in Miha Zadnikar, nadaljevalci izročila pokojnega Boštjana Cveka, duhovnega vodje festivalov Jazz Cerkno in Keltika.

Raznolike jazzovske muzike Vsak večer se bodo na parkirišču pri stari Eti v Cerknem, le nekaj minut od središča mesta, predstavljale raznolike jazzovske muzike – tradicionalne godbe, eksperimentalna in inovativna klasična glasba, elektronika in minimalizem. Glasbeniki iz osmih držav obljubljajo večinoma premierne nastope, če že ne praizvedb, pa vsaj prve slovenske izvedbe. Festival bo zagnal slovensko-srbski Fresh Dust Trio (bobnar Jaka Berger, kitarist Samo Šalamon in pianistka Marina Džukljev), ki se bo prvič predstavil v kvartetni obliki, saj so zraven povabili nemškega kontrabasista Felixa Henkelhausna. Izvirni trio sicer raziskuje »navadna« in preparirana glasbila, leta 2019 so pri angleški založbi FMR objavili prvenec Hilarious Experts, slovenski glasbeni portal Centralala ga je prepoznal za ploščo leta. Slovensko-italijanska naveza s tremi kontrabasisti in dvema basovskima klarinetistoma, ki si je nadela ime More Low Than Low Quintet, bo imela v Cerknem ravno svoj krstni nastop, večer pa bo zaključila srbska zasedba Naked, ki meša godbe od Balkana do Afrike.

Fuzije različnih dežel Izjemni tolkalec in bobnar Zlatko Kaučič se podpisuje pod nov projektom Pogum pogumnih, v katerega je povezal mlade jazziste iz njegovih zasedb Kombo z italijanskimi glasbeniki. Predstavili se bodo v soboto, ko nastopi tudi avstrijski duo ALSO, v katerem sta bobnarka Katharina Ernst ter kitarist in elektrofonik Martin Siewert. Prvič bo v Sloveniji nastopila ameriška trobentačica in skladateljica Jaimie Branch, s seboj je pripeljala svoj kvartet FLY or DIE. V soboto bo osrednji oder prvi zasedel slovensko-poljski duo Czajka & Puchacz, moči sta združili pianistka in skladateljica Kaja Draksler in tolkalistka Szymon Gąsiorek. Grški trio pianistke Tanie Giannouli bo nastopil za duom; gre za domiselno povezovanje elementov tradicionalne in sodobne glasbe. Prvič k nam prihaja tudi bolonjski kvintet Tell No Lies, ki igra večplastno godbo (ameriško »great black music«, južnoafriški jazz in evropsko svobodnjaško glasbo), švedski mini big band Angles 8 pa je projekt Martina Küchna, v katerem so se zbrali uveljavljeni švedski jazzerji.