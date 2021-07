Na Vrhniki so odprli nov športni park s kolesarskim parkom, zunanjim fitnesom in preurejeno okolico. Na občini so investicijo ocenili na 145.000 evrov, ki jo bodo z dobrimi 90.000 evri sofinancirali iz nepovratnih evropskih sredstev. Prostor pri nekdanji železniški postaji na Vrtnariji so začeli urejati maja. Kot pravijo na vrhniški občini, so kolesarskemu parku namenili 500 kvadratnih metrov veliko površino, ki jo zdaj lahko uporabljajo občani na kolesih, skirojih, rolkah ali rolerjih. Proga je široka 120 centimetrov in dolga 115 metrov. Na asfaltirani stezi so tudi grbine in zavoji, ki se povezujejo v krožno zanko.

Zunanji fitnes ima tudi kombinirano napravo, ki jo lahko uporabljajo gibalno ovirani. Največ prostora v fitnesu zavzema kombinirana naprava z 12 postajami. »Drugi del sestavlja pet trenažerjev, ki pokrivajo vadbo za glavne mišične skupine telesa in hkrati omogočajo aerobno vadbo. Težavnost si posameznik prilagaja sam, saj trenažerji omogočajo pet različnih stopenj bremena. Ob uporabi naprav se proizvaja električna energija za brezžično polnjenje telefona,« pravijo na občini in dodajajo, da je poleg kolesarskega parka in zunanjega fitnesa ob poti predvidenih še pet lesenih klopi, pitnik, stojalo za parkiranje in zaklepanje koles ter koši za smeti, medtem ko so tudi posadili lipe.