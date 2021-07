Nemka Simone Förster je skupaj z možem preživljala počitnice na Hrvaškem, ko sta se odločila priti v Slovenijo. »Moja sestra je bila tukaj pred leti in bilo ji je zelo všeč. Zato sva pomislila, da bi jo še midva obiskala. Zelo nama je lepo.« Z avtodomom sta bila na Bledu in se nato odpravila v Ljubljano. »Blejsko jezero je zelo lepo pa tudi ljudje so zelo prijazni.« V prestolnici še nista doživela veliko, ogledala sta si tržnico, ki se je počasi že zapirala. Zagotovo bosta odšla na Ljubljanski grad in Metelkovo. »Včeraj sva šla v trgovino in trgovca vprašala, kaj slovenskega lahko skuhava, pa nama je dal štruklje. Vendar nama ni uspelo pripraviti prave omake. Rekel je, da so lahko sladica ali pa narejeni s paradižnikovo omako, zato nisva bila prepričana, kako se jih lotiti. A na koncu je bilo vseeno dobro.«