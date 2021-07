Trikratni zmagovalec lige NBA košarkar Byron Scott, košarkarski zvezdnik osemdesetih let 20. stoletja, se je izkazal kot vrhunski poznavalec trenutne situacije v svetovni košarki. Na vprašanje ameriških novinarjev, katere košarkarske reprezentance so letošnji favoriti za olimpijsko zlato, je odgovoril: »Francija je letos dobra, Jugoslavija je vedno dobra, Rusija prav tako… Vedno ena reprezentanca preseneti, letos bi to lahko bila na primer Kitajska.« Kitajska in Rusija letos ne nastopata na olimpijskem košarkarskem turnirju. Ker vemo, da od jugoslovanskih ekip v Tokiu nastopa le Slovenija, se Scottu zahvaljujemo, da nas je uvrstil med favorite. Za spodrsljaj s poimenovanjem pa bo bržkone potrebno opravičilo najvišjim instancam, kajti take regresije v osemdeseta leta pritičejo le maršalu Twittu.