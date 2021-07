Nepreslišano: Marko Pahor,profesor na Ekonomski fakulteti UL

Izmerjena inflacija na evrskem območju se je v zadnjih mesecih približala postavljenemu cilju ECB, inflacijo so zaznali tudi v ZDA. Ta je še vedno razmeroma nizka in uradne napovedi ostajajo stabilne. Po drugi strani pa inflacijska pričakovanja v javnosti ter zaznana »osebna inflacija« podjetij in gospodinjstev presegajo uradne številke. Naključni opazovalec se hitro vpraša, kako je to mogoče. Marsikdo se lahko hitro ujame v vero v teorije zarote, skladno s katero uradna statistika inflacije pač ne meri pravilno. A treba je vedeti, da so cene eden izmed najbolje preučenih in dovršenih kazalnikov, ki jih meri uradna statistika, zato lahko uradnim statistikam glede tega zaupamo. Razlika, ki jo zaznavamo posamezniki, nastaja deloma zaradi naših asimetričnih opažanj – hitro opazimo rast cen, medtem ko upada cen na drugi strani ne opazimo. /.../