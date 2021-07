Vodstvo Slovenske tiskovne agencije (STA) je opozorilo, da bo vztrajalo na spoštovanju celotnega normativnega okvira, ki ureja delovanje STA. »Ob tem bo očitno primorana vnovič ubrati pravno pot, prek katere bo pristojno sodišče ugotovilo, ali je nedavno sprejeta vladna uredba o STA v neskladju s pravnim redom Slovenije,« so zapisali v STA.

Kot dodajajo, STA ne more pristati na dodatno pogojevanje in izsiljevanje v zvezi z opredelitvijo javne službe in odmero nadomestila, ki pripada STA, saj oboje že določa veljavni zakon o STA.

Navajajo, da direktor vladnega urada z komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija »samovoljno in z nizanjem dodatnih pogojev očitno ne želi, da bi bila pogodba podpisana čim prej«. Po besedah Urbanije za zdaj ni mogoče napovedati, kdaj naj bi bila pogodba sklenjena, trdijo v vodstvu STA.

STA podpisu ne nasprotuje, kot je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič, bi STA nemudoma ustavila že začete izvršilne postopke, če bi »nam bil za minulo obdobje tega leta nakazan obljubljeni predujem v višini 845.000 evrov«.

Ob tem na STA zagotavljajo, da bodo tvorno sodelovali v morebitnih nadaljnjih pogovorih z Ukomom. Danes je bila Ukomu posredovana tudi dodatna dokumentacija za obdobje do konca maja letos, STA pa je izpolnila tudi tretji pogoj za nakazilo predujma, saj na svojih spletnih straneh ločeno prikazuje prvine javne službe.

»V kolikor bo ustanovitelj še naprej odlašal z nakazilom obljubljenih sredstev, bo delovanje STA ustavljeno,« so opozorili.

STA sicer že 194 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade.