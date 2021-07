»Številni obiskovalci živalskega vrta so ga poznali že od nekdaj,« je povedal zoolog Anton Weissenbacher. Schurli je kljub svoji visoki starosti pred nekaj leti sodeloval tudi v študiji, rezultati katere so pokazali, da se lahko takoj spomni naloge, ki se jo je naučil devet let prej.

To je že druga izguba dunajskega živalskega vrta v zadnjih nekaj dneh. Živalski vrt je v soboto sporočili, da je tik pred svojim drugim rojstnim dnem zaradi akutnega srčnega popuščanja umrla slonica Kibali, ki je bila umetno spočeta s semenom južnoafriškega bivola.