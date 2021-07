Do zdaj je bilo v Južni Afriki aretiranih najmanj 757 ljudi, je sporočil notranji minister Bheki Cele. Dodal je, da se je večina aretacij zgodila v Johannesburgu, gospodarski prestolnici Južne Afrike, ter da bo policija zagotovila, da se razmere ne bodo še poslabšale.

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je v ponedeljek sporočil, da je vpoklical vojsko, ki bo pomagala policiji pri zaustavitvi nemirov in vzpostavitvi reda. Trgovine v Johannesburgu in Pietermaritzburgu, glavnem mestu jugovzhodne province KwaZulu-Natal, so kljub temu danes ponovno oropali, že peti dan zapored.

Ženske, moških in celo otroci so med drugim izropali mesnico v predmestju Johannesburga in odnesli več škatel z zamrznjenim mesom, medtem ko je varnostnik nemočno stal ob strani in poskušal poklicati policijo. Ta je prispela tri ure kasneje in izstrelila slepe naboje, navaja AFP.

Predsednik Ramaphosa je v nagovoru nasilje v državi označil za "oportunistična kazniva dejanja, pri čemer so skupine ljudi spodbujale kaos zgolj kot kritje za krajo." "Ključnega pomena je, da nemudoma obnovimo mir in stabilnost v vseh delih države," je pozval Ramaphosa.

Nemiri so se v Južni Afriki začeli, ko je Zuma prejšnji teden začel prestajati 15-mesečno zaporno kaze zaradi nespoštovanja sodišča. Kazen ga je doletela, ker se ni odzval na sodni poziv za pričanje pred preiskovalno komisijo, ki je vzela pod drobnogled domnevno razširjeno korupcijo v času njegovega vodenja države v letih 2009-2018.