Veliko vprašanj Kustečevi se je nanašalo na izzive izobraževanja na daljavo, ki so ga države uvedle zaradi pandemičnih omejitev, na primer evropski poslanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Peter Pollak je vprašal, kako revnim družinam zagotoviti boljši dostop do digitalnega izobraževanja.

Ministrica je poudarila, da izobraževanje sodi v šole, a da je treba skupaj postaviti ključne stebre kombiniranega učenja v šolah in v digitalni obliki, pri čemer je bistveno zagotoviti enake možnosti.

Evropski poslanec iz vrst Zelenih Romeo Franz je izpostavil pomen skupnih vrednot, kot sta vladavina prava in pravice manjšin, ter opozoril na diskriminacijo ranljivih skupin v izobraževalnem sistemu, zlasti romskih otrok.

Kustečeva je odgovorila, da se zavedajo diskriminacije in da je treba ta problem reševati skozi dialog in z delitvijo dobrih praks. Ko gre za romske otroke v izobraževanju, ima Slovenija po njenih besedah nekaj dobrih praks, tudi s pozitivno diskriminacijo.

Simoniti je v uvodni predstavitvi med drugim izpostavil velike izgube v avdiovizualnem sektorju v koronski krizi in upad financiranja izvirne evropske produkcije, opozoril je na nesorazmerje med prevladujočimi ameriškimi platformami s storitvami na zahtevo in majhnim evropskim deležem ter izpostavil vprašanje, kako na globalnem digitalnem trgu čim bolje izkoristiti evropske prednosti, kot so izvirnost, raznolikost in svoboda izražanja.