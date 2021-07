Predstavnik zdravstvenih oblasti je za AFP povedal, da je bil glavni razlog za požar eksplozija rezervoarja s kisikom.

Žrtve so umrle zaradi opeklin, še naprej pa iščejo morebitne preživele, saj bi lahko kdo še ostal ujet v stavbi, pa je pojasnil tiskovni predstavnik zdravstvenih oblasti Hajdar al Zamili.

Na oddelku je bilo prostora za 70 postelj.

To je že drugi tovrstni požar v Iraku v zadnjih treh mesecih. V aprilu je v Bagdadu v podobnem požaru umrlo 82 ljudi. Pred bolnišnico v Nasiriji so se danes zbrali mladi protestniki, ki so opozarjali na razmere v zdravstvu in korupcijo. Tudi na družbenih omrežjih so številni pozivali k odstopu višjih predstavnikov oblasti.

Iraški premier Mustafa Kadimi je zagotovil, da bodo odkrili vzrok požara. Med drugim so že pridržali vodjo zdravstva v provinci Di Kar in vodjo bolnišnice.

V Iraku so sicer doslej potrdili več kot 1,4 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 17.000 covidnih bolnikov.