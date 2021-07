Ameriški rušilec naj bi nezakonito vplul v kitajske ozemeljske vode blizu otočja Paracel in s tem resno kršil suverenost in spodkopal stabilnost na območju, je sporočilo kitajsko južno poveljstvo. "ZDA pozivamo, naj nemudoma preneha s takšnimi provokativnimi dejanji," so sporočili Kitajci.

Stalno arbitražno sodišče v Haagu je 12. julija 2016 sklenilo, da Kitajska nima nobene zgodovinske pravice do Južnokitajskega morja. Kitajska to odločitev ignorira.

»Benfold je uveljavil pravico svobodne plovbe v bližini otočja Paracel v skladu z mednarodnim pravom,« pa je sporočila ameriška mornarica. To otočje si lastijo Kitajska, Tajvan in Vietnam.

»V skladu z mednarodnim pravom lahko ladje vseh držav, tudi vojaške, neškodljivo plujejo preko teritorialnih voda,« so sporočili Američani. Dodali so, da so s plovbo pokazali, da ne gre za teritorialne vode Kitajske in da kitajske zahteve okrog otočja Paracel niso v skladu z mednarodnim pravom.

Ameriška poteza je bila sicer rutinska, kot je bil rutinski odziv Kitajske. Američani to počnejo redno vsak mesec. Kitajska je glede otokov, atolov in grebenov v sporu tudi z drugimi državami, kot so Filipini, Malezija in Brunej.