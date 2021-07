Omara norega klobučarja predstavlja del več kot tridesetletnega Hraniteljevega opusa ustvarjanja za gledališke, operne in plesne predstave, filme in razstave, ki šteje več kot 400 kostumografij in sodelovanj pri različnih umetniških projektih.

Razstava bo na ogled na sedežu Sveta EU, v stavbi Justus Lipsius, kjer sprejemajo odločitve ministri in voditelji članic unije, ter na spletni strani ministrstva za kulturo.

Omara norega klobučarja po navedbah ministrstva odpira vrata v neskončno barviti svet oblačenja ter močno presega polje kostumografije in simbolno sporoča, da smo združeni v raznolikosti.

Slovenski kulturni dogodki v Bruslju se nadaljujejo tudi v sredo in četrtek. V sredo bodo v Parku državljanov slovesno odprli projekt digitalne platforme EuropeReadr, ki ponuja brezplačen dostop do literarnih del različnih zvrsti v vseh uradnih jezikih EU. V četrtek bo v okviru tega projekta tudi literarni dogodek.

To je del kulturnih dogodkov, ki jih pripravlja Slovenija v Bruslju in širše v sklopu svojega drugega šestmesečnega predsedovanja Svetu EU.

V spomin na svoje prvo predsedovanje Svetu EU je na primer Slovenija v prvi polovici leta 2008 na Schumanovem krožišču v Bruslju postavila monolit iz marmorja, na katerem so v vseh 23 uradnih jezikih unije napisane besede največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna - Žive naj vsi narodi.