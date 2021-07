108. dirka po Franciji je zakorakala v zadnji, odločilni teden dirkanja. Karavana je do sedaj opravila s petnajstimi etapami in je prevozila 2591,1 kilometra od skupnih 3414,4. Čeprav so kolesarji že krepko prek polovice, se najtežji preizkusi šele začenjajo. Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima za ponovitev lanskega uspeha pet minut in osemnajst sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Rigobertom Uranom iz Kolumbije (EF Education-Nippo).

Pogačarjev drugi prosti dan na letošnji dirki, ki so ga kolesarji preživeli v Andori, je potekal običajno. Zjutraj je opravil lažji trening, saj zaradi velike nadmorske višine (1800 metrov) niso želeli pretiravati z dolžino, nato pa je opravil medijske obveznosti, ki jih nosilec rumene majice nima malo. »Pariz je vsak dan bližje. Smo na dobri poti in gremo dan za dnem, a Tour še zdaleč ni odločen,« je odgovoril na vprašanje, ali se že vidi kot zmagovalec dirke. Povedal je tudi, da izjemno uživa v Andori in je celoten dan namenjen počitku, saj je telo že precej utrujeno.

S tem, ko je dejal, da dirka še zdaleč ni odločena, je hitro pokazal na etape, ki prihajajo. Najprej sledijo tri etape v Pirenejih. Današnja na papirju ni najtežja, zato pa vrhunec letošnjega Toura prinašata sedemnajsta in osemnajsta etapa, ko so na sporedu sami znameniti klanci. Med njimi tudi Col du Portet, Col du Tourmalet in Luz Ardiden, vsi klanci ekstra kategorije. Tourmalet in Luz Ardiden bosta tudi ciljna vzpona etap. »Najtežja bo verjetno 17. etapa, a če imaš slab dan, je na Touru lahko vsaka etapa odločilna. Že zdaj se veselim preostanka izziva v Pirenejih,« je bil dobre volje 22-letnik, ki resnično uživa v svoji vlogi.

Prvi teden brez etapne zmage Razpoloženja Pogačarja ni pokvarilo niti dejstvo, da je prekinil izjemno statistiko. Pretekli teden na Touru je bil njegov prvi, v katerem ni slavil etapne zmage na tritedenski dirki. Do zdaj je na grand tourih zbral sedem etapnih zmag. Trikrat je slavil na Vuelti 2019, trikrat lani na dirki po Franciji in enkrat letos, ko je dobil kronometer, ki je bil na sporedu peti dan tekmovanja. Za zdaj ostaja tudi še brez etapne zmage v rumeni majici, a kot pravi, bi bila to zgolj češnja na vrhu torte. »Pretekli teden sem kolesaril bolj obrambno. Bomo pa videli, kako bo ta teden. Zmage se ne bi branil, a tukaj je 150 takšnih kolesarjev. Najbolj pomembno je, da v Pariz pridem v rumenem,« je razlagal, da ne bi bil preveč razočaran, če tudi tretji teden ne bi slavil na posamezni etapi, ampak bi zgolj ubranil skupno vodstvo. Pri ubranitvi lanske zmage mu bo pomagalo tudi vreme, saj Pogačar ne uživa na vročini, za Pireneje pa je v naslednjih dneh napovedana ohladitev in tudi dež. »V zadnjih dneh je bilo zelo vroče. To te še dodatno izčrpa. Tudi spati nisem mogel dobro, ker imam nekaj opeklin,« je o dosedanjem vremenu povedal Pogačar, ki je vesel boljše vremenske napovedi.