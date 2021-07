Neverjetno visoko kazen sta na koprskem sodišču dobila zdaj že bivša Darsova nadzornika, ki sta januarja lani od romunskega voznika, ki bi moral plačati 500 evrov kazni zaradi napačno prilepljene vinjete, terjala sto evrov podkupnine, da bi mu pogledala skozi prste. Sodišče je vsakemu prisodilo po leto dni zapora in še tisoč evrov kazni, so poročale Primorske novice. Obtožena sta dejanje sicer ves čas zanikala, sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo.

»Nisem nasedal na te fore, želel sem narediti kariero v Darsu,« je po poročanju časnika ob koncu obravnave dejal Slaven Kovačević, eden od obsojenih nadzornikov. Drugi je Dark Čepar. Kovačević je zatrdil, da v desetih letih te službe ni nikdar vzel podkupnine, pa čeprav so mu ponujali vse mogoče, od denarja do počitnic. Ključna priča v zadevi je bil romunski voznik, ki so ga še enkrat zaslišali prek videokonference. Ponovil je, da se je s počitnic v Italiji vračal z ženo domov, ko so ju na počivališču Povir jug ustavili nadzorniki. Vinjeto je imel na steklo prilepljeno z lepilnim trakom. Nadzornika sta mu v branje dala dokument v romunščini, na katerem je prebral, da bo moral plačati 500 evrov kazni. Hotel je plačati s kreditno kartico, a sta mu nadzornika rekla, da ne bo potrebe, če vse skupaj lahko rešijo s stotimi evri. Šel je na bankomat (kar so posnele kamere), dvignil denar in ga odložil v predal Darsovega kombija. Potem pa ju je prijavil Darsu in stekla sta preiskava ter sodni postopek. pk