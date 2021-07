Nocoj ob 20. uri bo v Murski Soboti na sporedu zgodovinska prva tekma Mure v kvalifikacijah za najelitnejše klubsko nogometno tekmovanje na domači Fazaneriji. Velikemu dogodku primerno je največje mesto v Prekmurju te dni okrašeno z okoli 150 črno-belimi zastavami, prostih mest na stadionu je iz ure v uro manj, kar slovenske prvake ob prednosti z 1:0 navdaja z dodatnim optimizmom.

Trener Mure Ante Šimundža ne želi prehitevati dogodkov, tudi kapetan Alen Kozar skrbno izbira besede, ko je govor o nadaljevanju evropske poti murašev. Napredovanje v drugi predkrog lige prvakov prinaša vsaj še šest evropskih tekem, tekmec uspešnejšega v dvoboju Mura – Škendija bo zmagovalec dvoboja Ludogorec – Šahtjor Soligorsk. Mariborski strokovnjak na klopi Mure je vajen podobnih preizkušenj, svoje izkušnje uspešno prenaša na svoje sodelavce in varovance. Na Fazaneriji nocoj pričakuje lepo kuliso in glasno podporo navijačev, tekma pa bo po njegovih besedah zahtevna, zato bo za uspeh potrebna tekmovalnost njegovih varovancev.

»V pripravah na tekmo smo skušali popraviti pomanjkljivosti, ki so se zgodile na prvi tekmi. Sproščeno gremo v tekmo, da pokažemo, kaj smo pripravili in kaj si želimo doseči,« pa pravi Alen Kozar in poudarja, da mora Mura tekmecu vsiliti svoj način igre, kar jim na prvi tekmi ni povsem uspelo, temu pritrjuje tudi trener. Velikih presenečenj v zvezi s Škendijo v Skopju ni bilo, razkriva Šimundža: »Če sem iskren, smo na gostovanju dobili potrditev tega, kar smo ugotovili že med analizo tekmeca. Da gre za dobro ekipo z dobrimi posamezniki, treba jih je nevtralizirati, jim odvzeti dobre stvari in izkoristiti njihove slabosti. Tekme se moramo lotiti tekmovalno, na evropskem nivoju, glede na izkušnje, ki jih imajo fantje, in nasprotnika moramo biti v evropskem filmu,« o načrtu, ki bo po njegovem mnenju uspešen, pravi Šimundža. Ob spremembi pravil Uefe, da umakne prednost gola v gosteh v mednarodnih klubskih tekmovanjih, je možnost, da bi moštvi igrali podaljšek in streljali enajstmetrovke, večja.