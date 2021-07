Bolgarija je na nedeljskih parlamentarnih volitvah očitno dobila novo največjo parlamentarno stranko, ne pa nujno tudi kaj več možnosti za sestavo stabilne večinske vlade, tako da po aprilskih in tokratnih niso izključene še tretje volitve v enem letu.

Po 98,9 odstotka preštetih glasov je z drobnim naskokom v vodstvo prešla populistična protisistemska stranka pevca in televizijskega voditelja Slavija Trifonova z imenom Obstajajo takšni ljudje. Dobila je 23,9 odstotka glasov in 64 sedežev v 240-članskem parlamentu. En sedež in četrt odstotne točke glasov manj je dobila stranka GERB dolgoletnega donedavnega premierja Bojka Borisova v navezi z desnosredinsko SDS. Ker je izid med vodilnima strankama tako tesen, ni rečeno, da ne bo morda zmagala GERB – dokončne rezultate bodo razglasili v četrtek. V parlament se je tako kot aprila uvrstilo šest strank.

Ideja o manjšinski vladi

Trifonov je že sporočil, da ne bo sestavljal koalicijske vlade, ampak bo skušal dobiti podporo za manjšinsko. Nagovarja zlasti pisano tristrankarsko koalicijo Demokratična Bolgarija, v kateri so tudi Zeleni in je na četrtem mestu osvojila 34 sedežev, ter protikorupcijsko koalicijo Vstanite! Mafija ven!, ki je dobila 14 sedežev. A tudi to še ne bi bilo dovolj, saj bi imel Trifonov s podporo teh dveh strank v parlamentu skupaj 112 sedežev. Še devet bi jih za podporo manjšinski vladi torej morali dobiti ali pri tretjeuvrščenih socialistih, ki so dobili 37 sedežev, ali sredinskem Gibanju za pravice in svoboščine, ki zagovarja zlasti interese muslimanov turške narodnosti. Torej bi moral Trifonov poseči k »uveljavljenim strankam«, kamor načeloma noče. Analitiki pravijo, da je poskus z manjšinsko vlado tvegan in vprašljiv.

Trifonov, ki nerad javno politično nastopa, je tudi dejal, da ga ne zanima premierski položaj, ampak bi mandatarstvo prepustil nekdanjemu ministru za gospodarstvo in javno upravo ter menedžerju Nikolaju Vasiljevu. Sestavil je tudi že seznam ministrskih imen in prednostnih nalog ter obljubil, da bi bila njegova vlada transparentna in da bi se vse dogajalo javno v parlamentu, ne v zakulisju.