»V središču naj bo človek, ne njegova bolezen,« poudarja direktorica Mestne knjižnice (MK) Kranj Maja Vunšek. To je eno od vodil Združenja za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki po novem velja tudi v kranjski mestni knjižnici. Ta je namreč postala demenci prijazna točka. Na to obiskovalce, ki knjižnico obiščejo načrtno ali po naključju, opozarjajo tri spominčice, ki krasijo glavni vhod stavbe Globusa, v kateri knjižnica deluje zadnjih deset let.

Pomembno je ozaveščanje mladih

»S širjenjem mreže podpornih točk prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja v mestu,« pravi direktorica knjižnice Vunškova. Pojasnjuje, kaj to pomeni v praksi: »Zaposleni v knjižnici se o prepoznavanju znakov demence in o postopkih ravnanja s takšnimi ljudmi redno izobražujemo. Pripravljeni smo na ustrezno komunikacijo z dementno osebo in na komunikacijo s posameznimi ustanovami, ki te osebe strokovno obravnavajo na različne načine in jim pomagajo pri vključevanju v skupnost. To so med drugim kranjski zdravstveni dom, center za socialno delo, center za krepitev zdravja, kranjska ljudska univerza in dom upokojencev.«

Kako pa vključitev knjižnice med podporne točke vpliva na njeno delovanje? »Dajali bomo informacije o demenci vsem, ki jih potrebujejo. V prihodnje načrtujemo izobraževanja tudi za širšo javnost. Že zdaj pa v knjižnici ponujamo širok nabor strokovne literature, leposlovja in filmov s to tematiko,« pojasnjuje direktorica knjižnice Vunškova. Zaposleni v knjižnici skušajo s tem preprečiti stigmatizacijo oseb z demenco, ki se jih pogosto drži. To potrjuje tudi direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar in opozarja, da jo je treba z ozaveščanjem o bolezni in o ravnanju z bolniki v čim večji meri preprečiti. »V našem domu pozdravljamo čim več takih točk. Pomembno se nam zdi, da se vse več ljudi zna ustrezno odzvati, ko se srečajo z osebo z demenco. Najbolj ključno je, da znamo sprejeti njihovo bolezen ter jim omogočati kakovostno, aktivno in dostojno staranje,« pravi Gantarjeva in poudarja, da je še posebej pomembno, da knjižnica o tem ozavešča tudi mlade.