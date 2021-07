Timotej Kosovinc, kitarist in skladatelj: Z mislijo na svoje poslušalce

Kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc živi na Dunaju. Na tamkajšnji univerzi za glasbo je z odliko diplomiral iz kitare, pa tudi iz kompozicije in teorije glasbe ter glasbene pedagogike, ter prejel častno nagrado avstrijskega zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje kot eden najboljših absolventov, po diplomi pa še častno nagrado univerze. Trenutno piše doktorsko disertacijo in poučuje na Glasbeni šoli J. G. Albrechtsbergerja v Klosterneuburgu v bližini avstrijske prestolnice. Kot solist kitarist je nastopil že z nekaj uglednimi orkestri (pripisujejo mu dovršeno tehniko, izjemen smisel za detajliranje ter poosebljeno, pripovedno interpretacijo), ko se prelevi v skladatelja, pa piše za vse glasbene sestave in inštrumente. Je tudi koncertni organizator, nocoj pripravlja 10. tradicionalni poletni koncert v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.