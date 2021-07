Že pred mesecem dni je francoski predsednik Emmanuel Macron v grobem napovedal delni umik iz Malija. V petek pa je konkretno predstavil načrt tega umika malo manj kot polovice od 5100 francoskih vojakov. Ti so bili doslej glavna udarna sila boja proti več podružnicam Al Kaide in Islamske države v Maliju, pa tudi v Burkina Fasu, Nigru, Čadu in Mavretaniji, ki so zelo revne države in imajo vse razen Čada šibko vojsko.

Glavni razlog za ta delni umik so pogajanja malijskih oblasti s podružnicami Al Kaide, s čimer se Macron ne strinja. Neposredni povod je majski puč 38-letnega polkovnika Assimija Goite, ki je naklonjen islamizmu in ki se je po prevzemu oblasti odločno zavzel za nadaljevanje teh pogajanj. »Ko (malijske) oblasti dovolijo pogovore s skupinami, ki streljajo na naše vojake, je treba biti jasen,« je dejal Macron pred enim mesecem.

Razblinjenje iluzij Pariza Macron je sporočil, da se bo delen umik začel v naslednjih tednih, končal pa na začetku leta 2022 z zaprtjem treh francoskih vojaških oporišč na severu in sredi Malija, tudi v znamenitem zgodovinskem mestu Timbuktuju. Francoske vojake bodo na tem zelo redko naseljenem, polpuščavskem območju, ki je veliko za 40 Slovenij, zamenjali vojaki malijskih sosed. Francozi pa naj bi še naprej preprečevali napredovanje džihadistov proti Togu, Beninu, Slonokoščeni obali, Gani in južnemu delu Malija z Bamakom. Francija je v letu pred predsedniškimi volitvami in Francozi vse težje razumejo, zakaj bi njihovi vojaki nosili glavo naprodaj v Sahelu, kjer domačini Francijo obtožujejo neokolonializma in mahajo z ruskimi zastavami. Vsekakor pa so se dokončno razblinile iluzije Pariza, da je mogoče vojaško premagati džihadiste, ki imajo podporo lokalnega prebivalstva, tudi zaradi nasilja malijske vojske. Vendarle je leta 2013 prihod francoskih vojakov, za kar so prosile malijske oblasti, preprečil, da bi dvomilijonsko prestolnico Bamako zavzeli džihadisti.