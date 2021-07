Vesoljsko letalo VSS Unity, ki je v vesolje poletelo z dvema pilotoma in poleg Bransona še tremi potniki, je v nedeljo ob 9. uri in 40 minut po lokalnem času oziroma ob 17. uri in 40 minut po srednjeevropskem času po povratku iz vesolja pristalo na vzletno-pristajalni stezi v oporišču Spaceport America v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Na krovu zdaj že v zgodovino zapisanega plovila, ki ga je Bransonovo podjetje razvijalo kar 17 let, je bil pobudnik poleta Richard Branson, ki se je na poti, ki predstavlja začetek komercialnih poletov v vesolje, tudi javil v živo in ob spuščanju na Zemljo dejal, da gre za »edinstveno življenjsko izkušnjo«. S tem je postal prvi milijarder, ki je v vesolje poletel z vesoljskim plovilom, ki ga je razvilo njegovo tehnološko podjetje, s tem dejanjem pa je prehitel tudi ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, ki podobno potovanje načrtuje 20. julija.

Nekaj minut v breztežnostnem položaju in pogled na Zemljo Uradna vloga Richarda Bransona v nedeljo je bila preizkus in ovrednotenje dobro uro trajajoče edinstvene izkušnje, ki jo namerava ponuditi svojim bodočim strankam. Na izstrelišču v Novi Mehiki, kamor se je Branson pripeljal kar s kolesom, pa ga je pozdravil tudi Elon Musk, ki s podjetjem SpaceX prav tako želi prodreti na trg vesoljskega turizma. Po nedeljskem vzletu se je VSS Unity na približno 15 kilometrih višine odlepilo od nosilnega letala Virgin Galactic in začelo nadzvočni vzpon vse do 80 kilometrov višine, to je višine, ki so jo ZDA določile kot mejo vesolja. Potniki so si zatem lahko odpeli varnostne pasove in bili nekaj minut v breztežnostnem položaju ter skozi 12 oken kabine občudovali pogled iz vesolja na Zemljo. Ko so dosegli višino 90 kilometrov nad površjem Zemlje, se je vesoljsko letalo, kot je bilo tudi načrtovano, začelo spuščati.

Ekscentrični 70-letni milijarder uresničil otroške sanje Branson, ustanovitelj skupine Virgin, je o poletu v vesolje sanjal že od malih nog. To edinstveno izkušnjo pa sedaj želi tudi tržiti in kot je dejal za BBC, omogočiti izkušnjo še najmanj stotisoče ljudem. Ni pa Bransonu v preteklosti šlo vse po načrtih. Prvi poskus poleta pod blagovno znamko Virgin Galactic se je končal z nesrečo in smrtjo pilota, kar je tudi upočasnilo razvoj tega programa. Od takrat je sicer VSS Unity dosegel vesolje kar trikrat, leta 2019 celo z enim potnikom. Četrti poskus se je zgodil v nedeljo, na krovu so bili poleg Bransona še pilota Dave Mackay in Michael Masucci ter trije zaposleni v Galactici: Beth Moses, Colin Bennett in Sirisha Bandla.