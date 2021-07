Kadar beseda nanese na avtomobile v popularni kulturi, se nam pred očmi več ali manj narišejo številni atraktivni štirikolesniki, ki so svojo vlogo odigrali na velikih platnih ali na malih zaslonih, v filmih ali televizijskih serijah. Teh je bilo pač daleč največ, daleč najlažje se z njimi na neki način tudi »poistovetimo«. A avtomobili so tudi del drugih kulturnih in popkulturnih področij. Najdemo jih v številnih knjigah, v katerih lahko predstavljajo pomemben del zgodbe ali celo glavne junake, okoli katerih se vse skupaj vrti, upodabljali so jih različni umetniki, tudi takšni velikani, kot je Salvador Dali, veliko se jih omenja v glasbi in so na ogled v številnih glasbenih videospotih… Že nekaj let, kmalu bo desetletij, pa so avtomobili tudi del številnih videoiger, kjer so ne nazadnje glavni junaki kar nekaj podzvrsti.

Avto za videoigro

Vse skupaj je pripeljalo tako daleč, da so začeli avtomobilski proizvajalci za eno najslovitejših serij videoiger, ki temelji na dirkanju z avtomobili, Gran turismo, načrtovati fikcijske avtomobile, pri katerih so si oblikovalci lahko dali duška. Sprva so se pojavili le v videoigri, številne pa so nato tudi izdelali v razmerju 1:1 in jih razstavljali na številnih avtomobilskih salonih po vsem svetu. Do danes se jih je nabrala cela vrsta, prepoznamo pa jih po tem, da so jim v imenih dodali priponko »vision gran turismo«. In prvi tak je bil leta 2013 mercedes-benz AMG vision gran turismo, ki pa še zdaleč ni poseben samo zaradi tega, ker je nastopal v omenjeni videoigri.

Konceptni avto z enakim imenom, ki je bil natančna kopija virtualnega, je Mercedes-Benz predstavil novembra 2013 na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, ko so pri Mercedesu tudi razkrili, da je avto med drugim opremljen z motorjem V8 s kar 424 kilovati (577 konji) moči. A tu se njegova zgodba nikakor ne konča, saj je v »popkulturnem« smislu vse tiste, ki ga niso »preizkusili« v igri Gran turismo, nase opozoril še v filmu Liga pravičnih (Justice league) leta 2017. Gre za superherojski spektakel, v katerem moči združijo junaki stripov DC, kot so Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman in drugi, omenjeni avto pa je seveda last bogatega Brucea Wayna oziroma Batmana, ki ga v tej izdaji upodobi Ben Affleck.